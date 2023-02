Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public va fi gratuit in weekendul care urmeaza in Timișoara, unde are loc deschiderea oficiala a programului Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Biroul Parlamentului European in Romania si Cinema Victoria din Timisoara invita publicul, in weekendul Deschiderii programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii, sa descopere cele cinci filme finaliste ale Premiului Publicului LUX 2023, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Aproximativ 25 de locuitori din California sunt sub alerta de inundații in acest weekend, in conditiile in care o noua furtuna de iarna se deplaseaza catre sud, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in cadrul discursului sau de seara, ca protejarea granitelor Ucrainei reprezinta o prioritate constanta, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul Dominic Fritz a oferit in premiera, la nivel national, burse de creatie din bugetul local pentru artistii care sunt sustinut de o organizatie, pentru a-i sprijini in procesul de creatie in contextul in care Timisoara urmeaza sa preia anul viitor titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- La nivel mondial a fost celebrata vineri ziua persoanelor cu dizabilitați. Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj in care a subliniat necesitatea de a conștientiza și ințelege problemele specifice persoanelor cu deficiențe care au aceleași drepturi ca oricine altcineva, anunța Rador. Fii…

- Ministerul rus al Apararii și FSB au pregatit un raspuns in cazul unor eventuale provocari americane in zona apelor Marii Nordului, scrie gazeta.ru, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Uniunea Europeana va incerca sa inființeze o instanța specializata, susținuta de Națiunile Unite, care sa investigheze și sa judece posibile crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, conform Rador. Fii la curent cu cele…