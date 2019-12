Program special la SPCLEP Brașov în primele zile ale anului 2020 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor (SPCLEP) Brasov va avea un program special in primele zile ale anului 2020. Potrivit SPCLEP Brașov, la „Decese” – camera 27, nu va fi program cu publicul pe 1 ianuarie. Joi, 2 ianuarie, biroul va fi deschis intre orele 9.00 – 13.00. Vineri, 3 ianuarie, nu se lucreaza deloc, insa se va lucra sambata, dupa un program scurt, intre 9.00 – 13.00. La biroul „Casatorii“ se vor face oficieri in datele de 4 si 5 ianuarie, sambata si duminica, doar pentru cei deja programați. SCLEP menționeaza ca, pentru casatoriile din datele de 11 ianuarie si 12… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

