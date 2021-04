Stiri pe aceeasi tema

- Pina la sfirșitul anului, cel puțin 2 piețe municipale pot aparea in sectoarele Chișinaului. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban in cadrul ședinței Primariei Chișinau de astazi. Primarul capitalei a menționat ca piețele actuale din sectoare sint private, iar proprietarii multora dintre ei…

- Primaria municipiului Chișinau va activa in regim special, in perioada 10-15 martie. Potrivit unei dispoziții a viceprimarului Ilie Ceban, la serviciu va fi atras doar personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalitații, a carei activitate necesita prezența obligatorie la

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 10-15 martie 2021, inclusiv, activitatea angajaților din cadrul subdiviziunilor structurale municipale va fi organizata in regim special, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul…

- Din 1 martie, institutiile bugetare, dar si cele private, intra in regim special de activitate pana pe 15 martie. Cel putin asa a decis Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica.

- Pe parcursul anului 2020 Primaria municipiului Chișinau a aplicat mai multe scenarii de funcționare a transportului public in contextul pandemiei COVID-19, insa toate au adus orașului doar probleme. Acest lucru a fost declarat astazi de catre Primarul General al municipiului Chișinau Ion Ceban in cadrul…

- Dupa incendiul de la Spitalul Matei Balș din București, Primaria municipiului Chișinau solicita managerilor instituțiilor sanitare din capitala atenție sporita și controlul zilnic al rețelelor electrice, transmite MOLDPRES. In cadrul ședinței on-line a serviciilor municipale de astazi, edilul municipiului…

- Primaria municipiului Chișinau inițiaza elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins in perimetrul strazilor Vasile Lupu - V. Belinski - Ioana Radu - Constituției, cu operarea modificarilor de rigoare in Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinau, (aprobat prin decizia…

- Primaria municipiului Chișinau va colabora cu Guvernul și cu autoritațile naționale de resort in vederea asigurarii vaccinarii populației municipiului contra infecției COVID-19, atunci cind serul va ajunge in Republica Moldova. In context, Primarul General, Ion Ceban, a solicitat Direcției generale…