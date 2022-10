Program-pilot: Ne vom vaccina contra gripei sezoniere în farmaciile comunitare? Deoarece actualul sezon gripal se anunța a fi ”dificil”, pentru protejarea populației, Colegiul Farmaciștilor din Romania demareaza un program pilot prin care farmaciștii pot contribui la campania de vaccinare antigripala. Vaccinarea ar urma sa fie efectuata numai de farmaciști absolvenți ai cursurilor de pregatire postuniversitara, speciale pentru aceasta manevra. „Vaccinarea antigripala in farmaciile comunitare se implementeaza in contextul in care ratele de acoperire vaccinala in Romania sunt in scadere, iar sezonul gripal 2022 se anunta a fi unul mai sever comparativ cu cel din ultimii 2 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- Din luna noiembrie, vaccinul antigripal va putea fi facut in farmacii, in cadrul unui program-pilot al Ministerului Sanatatii. In acest sens, farmaciile vor fi autorizate. Pentru ca doritorii sa poata beneficia de acest vaccin au nevoie de o recomandare medicala pe care trebuie sa o prezinte la farmacie.…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire postuniversitara in acest sens.„Vaccinarea antigripala in farmaciile comunitare se…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare, pentru a veni in intampinarea nevoii de protectie a populatiei in fata unui sezon gripal care se anunta a fi dificil. Programul a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi "dificil", vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- Este in dezbatere un proiect-pilot al Ministerului Sanatații potrivit caruia și farmaciștii sa ne poata vaccina contra gripei. In acest sens, farmaciștii incluși in proiect ar trebui sa faca un curs de cinci zile la una din universitațile de medicina. Farmaciile trebuie sa aiba spații amenajate special…