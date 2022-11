Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 a debutat duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre echipa tarii gazda Qatar, si Ecuador, pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. Sud-americanii s-au impus cu 2-0. Luni vor avea loc trei partide din cadrul turneului final. Program meciuri 21 noiembrie Campionatul Mondial de Fotbal 2022 Ora 15:00 Anglia – Iran Ora 18:00 Senegal – Olanda Ora 21:00 SUA – Tara Galilor Meciurile vor fi transmise de TVR. Here we go. Our @FIFAWorldCup adventure is about to begin! pic.twitter.com/or9m06u4NB — England (@England) November 21, 2022 The post Program meciuri 21 noiembrie…