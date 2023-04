Program de vară la Castelul Corvinilor Turiștii care poposesc la Castelul Corvinilor se pot bucura mai mult timp de vestigiile de aici. Incepan cu data de 1 aprilie, castelul iși va inchide porțile mai tarziu, astfel ca turiștii care ii vor trece pragul vor avea mai mult timp la dispoziție sa-l admire. Castelul Corvinilor va fi deschis publicului vizitator in zilele de luni, intre orele 12:00 și 20:00, iar de marți pana duminica, in intervalul orar 09:00 -20:00. Monumentul are un farmec aparte datorat stilurilor de constructie diverse, a prezentei unor inovatii in plan militar si civil, precum si vietii tumultoase… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

