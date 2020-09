Ministerul Mediului a lansat oficial Programul de finanțare Casa Eficienta Energetic. Programul care are un buget de 430 de milioane de lei are ca scop reducerea consumului de energie din casele romanilor și a emisiilor de gaze cu efect de sera. Programul va fi disponibil pentru 9 000 de proprietari de case din Romania. Romanii care vor beneficia de acest program se pot bucura cu alt cuvinte de creșterea eficienței energetice și/sau utilizarea energiei din surse regenerabile in locuințele unifamiliale existente, situate intr-un imbobil-construcție avand regim de inalțime de cel mult 3 nivele.…