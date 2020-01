Prognozele meteorologilor: Vine iarna adevărată în Republica Moldova? CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Iarna adevarata se lasa așteptata in Republica Moldova. Temperaturile ridicate se vor menține intreaga saptamana și vor atinge maxime de +8 grade Celsius. © Photo : old.meteo.mdPrognoza meteo pentru 21 ianuarie 2020 : old.meteo.meteo pentru 21 ianuarie 2020 Pe parcursul zilei de astazi, temperaturile vor oscila intre +2..+5 grade in nordul țarii, +3..+6 grade in centru și +4...+7 grade in sudul republicii. Noaptea temperaturile vor cobori pana la -2 grade Celsius, dar doar in nordul țarii, la sud acestea vor atinge o minima de zero grade Celsius. Daca vi se pare ca mai cald decat acum nu a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

