Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in majoritatea regiunilor tarii, maximele urmand sa atinga valori de 12 grade Celsius, in zona Dobrogei, insa incepand de saptamana viitoare temperaturile de peste zi vor scadea la jumatate, iar probabilitatea a aparitie a precipitatiilor va creste in special…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 10 februarie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, in urmatoarele doua saptamani, apoi intra in limitele specific perioadei. In județul Alba, vor fi temperaturi maxime de pana…

- Șansele sa ninga de Craciun sunt mici, potrivit estimarilor realizate de meteorologi, care anunța temperaturi neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada. Mai mult de atat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține calda pana la sfarșitul anului.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru perioada 9 22 decembrie, in Dobrogea.Vremea se va mentine mai calda decat normal in luna decembrie pe tot parcursul intervalului. Astfel, se vor inregistra, in medie, temperaturi maxime de 8 12 grade…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 8 decembrie 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe 8 decembrie, dupa cateva zile cu vremea buna, scad din nou temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 23 decembrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, pentru aceasta perioada. In primele zile din decembrie, cantitațile de precipitații vor fi excedentare. In județul Alba,…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 24 noiembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, urmeaza 10 zile de vreme calda, comparativ cu normalul perioadei. Temperaturile vor scadea ușor dupa 21 noiembrie. Sunt posibile ploi in…

- Vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a urmatoarelor doua saptamani (4 – 17 noiembrie) iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in special in aceasta saptamana, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…