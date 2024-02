Prognoza ANM actualizată. Cum va fi vremea în următoarele săptămâni, până în 25 martie Cu doar cateva zile ramase pana la inceputul lui martie, cunoscuta popular drept „Marțișor”, aflam cum va fi vremea in prima luna de primavara din calendar. Vin informații de la nivelul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) cu privire la prognoza pentru saptamanile viitoare. E vorba despre o actualizare a estimarilor meteorologice pentru intervalul 26 februarie-25 […] The post Prognoza ANM actualizata. Cum va fi vremea in urmatoarele saptamani, pana in 25 martie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis prognoza meteo pentru astazi, 7 februarie 2024. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și care sunt previziunile Administrației Naționale de Meteorologie pentru ziua de miercuri.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi deosebit de calda in intervalul 5 12 februarie, cand valorile medii ale maximelor se vor incadra intre 15 si 17 grade, iar cele ale minimelor intre…

- Cum va fi VREMEA pana in 10 februarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturi de primavara, dupa nopți de ger. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 10 februarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturi de primavara, dupa nopți de ger. Prognoza…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Media maximelor va creste pana spre valori in jurul a 9 grade in ziua de 25 ianuarie, pornind de la 2 grade in prima zi a intervalului de prognoza, apoi vor…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie – 19 februarie 2024. Astfel, in urmatoarele patru saptamani, vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in cea mai mare parte a tarii, in timp ce precipitatiile vor fi deficitare,…

- Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru perioada 15 ianaurie – 12 februarie. Saptamana 15 – 22 ianuarie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate…

- Cum va fi VREMEA la inceputul anului 2024, in luna ianuarie: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi VREMEA la inceputul anului 2024, in luna ianuarie: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani In luna ianuarie, temperaturile medii se vor situa peste nivelul normal și vor…

- Cum va fi vremea intre Craciun 2023 și Revelion 2024? Prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele saptamani Cum va fi vremea intre Craciun 2023 și Revelion 2024? Prognoza meteo actualizata de ANM pentru urmatoarele saptamani Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au transmis prognoza…