Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni: Temperaturi peste medie în aproape toată țara Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in fiecare regiune. Potrivit ANM, in perioada 31 ianuarie – 13 februarie, vremea va fi schimbatoare, cu valori termice mai ridicate decat normalul perioadei in prima parte a intervalului. Ulterior, se mai racește la nivelul intregii țari, insa precipitațiile vor fi slabe cantitativ. Temporar va mai ninge in zonele montane. Vremea in Banat In prima saptamana de prognoza media temperaturilor maxime va avea variații in general intre 3 și 7 grade, iar a minimelor intre -5 și 1 grad. In cea de a doua,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BANATIn prima saptamana de prognoza media temperaturilor maxime va avea variații in general intre 3 și 7 grade, iar a minimelor intre -5 și 1 grad. In cea de a doua, se va raci trepat, de la o medie a maximelor termice de 6-7 grade, iar a minimelor apropiata de 0 grade, pana in jurul a 4 grade media…

- BANATIn prima saptamana de prognoza media temperaturilor maxime va avea variații in general intre 3 și 7 grade, iar a minimelor intre -5 și 1 grad. In cea de a doua, se va raci trepat, de la o medie a maximelor termice de 6-7 grade, iar a minimelor apropiata de 0 grade, pana in jurul a 4 grade media…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis estimarea prognozei meteo pentru intervalul 31 ianuarie – 13 februarie. In urmatoarele doua saptamani, vremea se incalzeste in toata tara si doar noaptea se vor mai inregistra temperaturi sub pragul de inghet. Prognoza meteo OLTENIA In cea mai mare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 24 ianuarie – 6 februarie 2022. Potrivit meteorologilor, urmeaza o incalzire pana in 28 ianuarie, cand vremea se va raci din nou. ANM anunța ca, vremea se va incalzi usor in majoritatea…

- Vremea, pe regiuniIn Banat, in primele doua zile vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a maximelor termice ce se va situa in jurul valorii de -2 grade, iar a minimelor in jurul a -10 grade. In urmatoarele trei zile se va incalzi, astfel ca, pana in data de 28 ianuarie,…

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2021: Temperaturi scazute și șanse de ninsoare. Prognoza METEO pe DOUA saptamani Cum va fi VREMEA de Craciun: Temperaturi scazute și șanse de ninsoare. Prognoza METEO pe DOUA saptamani Prognoza meteo pentru fiecare regiune, pentru urmatoarele doua saptamani, a fost transmisa…

- In Banat, in intervalul 8 - 12 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 11 - 12 grade, iar cea a minimelor va cobori de la 7 la 2 grade. Finalul primei saptamani va aduce si temperaturile maxime la valori sub cele normale, prin medii de 8 - 9 grade, in timp ce minimele nocturne vor fi de 1 -…

- Eveniment Se racește vremea / Media maximelor va fi in jurul a 8 grade noiembrie 8, 2021 14:06 Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza de specialitate pentru urmatoarele doua saptamani (8 – 21 noiembrie), din care reiese ca, la nivelul intregii țari, vremea va intra intr-un…