Prognoza meteo pentru săptămâna 19-25 august. În ce regiuni se vor înregistra ploi abundente PROGNOZA METEO DUMINICA IN TARA Vremea se va mentine calduroasa in special in jumatatea de sud a tarii, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Indeosebi dupa-amiaza si noaptea, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, pe arii relativ extinse la munte si local in regiunile sudice, estice si centrale. Izolat se va semnala grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Weekend incins se anunta pentru Maramures, cu temperaturi maxime ce pot ajunge pana la 32 grade Celsius. Sambata si duminica vom avea un cer variabil, dar mai mult senin, sansele de precipitatii existand, dar fiind reduse. Ploile ar putea veni, cel mai probabil in cursul noptii de sambata spre duminica.…

- PROGNOZA METEO LUNI Gradul de instabilitate atmosferica va fi ridicat in cea mai mare parte a țarii, astfel incat vor fi perioade de timp cu innorari temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Astfel de manifestari…

- Vremea va fi in general instabila. In special in cursul zilei de vineri vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in zonele de deal si de munte si local in restul teritoriului. Ploile vor avea si caracter torential,…

- Prognoza meteo in weekend 21 – 22 iulie. Vremea se va incalzi ușor, mai ales duminica urmand sa devina ușor caniculara in extremitatea sudica a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 și 32 de grade Celsius in jumatatea nordica a țarii și intre 31-36 de grade in cea sudica, cu…

- Vremea isi va mentine caracterul instabil in urmatoarele doua zile. Temperatura maxima va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minima de 9 grade, potrivit prognozei ANM. Vremea va fi in general instabila. Indeosebi sambata dupa-amiaza si seara temporar innorarile vor fi accentuate si vor fi averse, descarcari…

- Vremea pe 7 iunie 2018. Meteorologii anunța ca vor fi in continuare condiții de ploaie și intesnificari de sucrta durata. Scad temperaturile in București și vom avea furtuni. Vremea se va menține in general instabila. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de…

- PROGNOZA METEO 6 iunie, ORA 21 - 07 iunie, ORA 09. Cerul va avea innorari temporare și se vor semnala averse și descarcari electrice, local in zona de munte și in regiunile sudice și centrale și izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse,…

- Prognoza meteo pentru zilele urmatoare in București și in alte zone din țara.Vremea se incalzește ușor, potrivit meteorologilor. Averse și descarcari electrice vor fi prezente numai izolat. IN TARA In intervalul 21.05.2018 ORA 09.00 – 22.05.2018 ORA 09.00, alorile termice se vor situa in jurul celor…