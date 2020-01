Prognoza meteo pentru miercuri, 8 ianuarie 2020. Cum va fi vremea în București și în țară Meteorologii anunța ca vremea se va menține rece și cerul vafi senin in cea mai mare parte a țarii, iar vantul va fi moderat la altitudinimari și pe litoral.Romania este sub influența unui anticiclon care aduce aerrece din nord, drept pentru care vom avea de indurat temperaturi scazute. Ceața asociata cu depunere de chiciura va persista in Banatși Transilvania.Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -4°C in estulTransilvaniei și 7°C in Oltenia.In București cerul va fi predominat insorit, dartemperaturile sunt in scadere. Vantul va sufla din partea de vest-sud-vest cu 9 km/h și cu rafale de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

