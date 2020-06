Prognoza meteo pentru intervalul 8-21 iunie. Vremea în țară va fi caldă, dar se anunță și ploi torențiale Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie urmatoarele doua saptamani vor fi marcate in toata tara de vreme calda. Se anunta insa si zile cu ploi si cu instabilitate in general. Pe litoral vor fi temperaturi de 27 grade. La munte se anunta temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar si multe ploi.Instabilitatea atmosferica va fi tot mai accentuata, astfel in intervalul 8 – 12 iunie, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor fi local insemnate. Probabilitatea pentru aceste fenomene se va menține ridicata și dupa acest interval, astfel de fenomene urmand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

