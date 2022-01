Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca pana in a doua parte a lunii februarie vremea va fi schimbatoare. Va ninge in special in nordul țarii și la munte, iar temperaturile maxime vor oscila, fiind anunțate reprize cu frig puternic.

- Vremea se va incalzi cu cateva grade dupa data de 26 ianuarie, se arata in prognoza emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani probabilitate mare de ninsori și lapovița este in intervalul

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo valabila de marți pana joi, cand vremea devine geroasa, cu temperaturi de minus 18 grade. Se anunța vant puternic, cu precadere pe litoral. In intervalul marți ora 20:00 – joi ora 18:00, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. In intervalul 27 decembrie - 9 ianuarie, vremea se va mentine la valori normale perioadei in cea mai mare parte a tarii, dar si cu diferente usoare in anumite regiuni. De Revelion, meteorologii anunta temperaturi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 27 decembrie – 9 ianuarie, vremea se va menține normala pentru aceasta perioada, cu valori termice ușor mai ridicate in anumite regiuni. De Revelion, meteorologii anunța…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani in fiecare regiune. Potrivit meteorologilor, in perioada 13-26 decembrie vremea va fi rece, iar in mai multe zone va ninge, indeosebi in a doua parte a intervalului.Cum va fi vremea in fiecare regiune…

- Se anunța schimbari semnificative de temperatura de la o zi la alta, in urmatoarea saptamana. Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, pentru fiecare regiune. BANAT La inceputul intervalului, vremea va intra intr-un proces de racire astfel ca pe 8 decembrie…

- VREMEA pana in 20 decembrie: Perioadele cu ploi și ninsori. Prognoza meteo in țara, in urmatoarele 4 saptamani Vremea va fi ușor mai calda decat de obicei in urmatoarele patru saptamani, in țara. Vor fi și cateva perioade cu ploi, lapovița sau ninsori. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat…