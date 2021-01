Prognoza meteo pe următoarea lună. Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie Urmeaza doua saptamani de ger și alte doua saptamani cu temperaturi ceva mai ridicate. ANM a emis prognoza meteo pe urmatoarea luna. In anumite regiuni vor fi precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii ploile vor fi in exces, potrivit ANM. Saptamana 11 – 18 ianuarie Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar mai ales in cele montane. Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in extremitatea de sud și de sud-est a țarii. Saptamana 18 – 25 ianuarie Temperaturile medii se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

