Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum va fi vremea de 1 Decembrie și Moș Nicolae in Romania. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani De 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, și de Moș Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie 2019, meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, deși vremea se…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 1 decembrie 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 1 decembrie 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Pentru ... Cum va fi…

- In Moldova, incepand din 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 11...14 grade in 29 octombrie la 7...10 grade in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Ulterior,…

- Vremea ramane deosebit de calda pentru aceasta perioada, și in ultimele doua saptamani din octombrie. Temperaturile vor scadea sub 20 de grade insa, dupa 27 octombrie, iar la inceput de noiembrie sunt posibile ploi și chiar ninsori. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme…

- Vremea pe doua saptamani, anunțata de ANM: cand vin frigul și ploile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intrevalul 14-27 octombrie, pentru fiecare regiune in parte

- Vremea se va incalzi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, dupa o perioada in care valorile termice scazusera semnificativ la nivelul intregii tari, se arata in prognoza Administratiei Nationale de...

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele saptamani, pana in 4 noiembrie. Temperaturile urca iar pana la valori peste 20 de grade Celsius pana in 19 octombrie, ulterior urmand ca vremea sa se mai raceasca și sa fie posibile ploi. In județul Alba, in jurul…

- ANM a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor. Estimarea…