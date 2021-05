Prognoza meteo: În nord vor fi precipitații mixte, iar în sud se anunță temperaturi de vară In timp ce in nordul țarii se anunța precipitații mixte și grindina, in sudul Romaniei temperaturile vor fi similare cu cele de vara. In jumatatea nordica se anunța ploi, intensificari ale vantului și grindina, in timp ce in sud, temperaturile vor trece de pragul unei zile de vara. In urmatoarele ore, vremea va deveni instabila in vest, nord și centru. Dupa-amiaza și noaptea vor fi condiții de grindina. In zonele de sud și sud-est insa, va fi cald ca in zilele de vara, temperaturile ajungand pana la 29 grade Celsius, iar ploile vor fi izolate. Vantul va sufla in toata țara, iar la munte cu pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

