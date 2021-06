Prognoza meteo București: Se anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt în Capitală Se anunța ploi torențiale anunțate in Capitala. Meteorologii au emis un avertisment de vreme rea pentru acest week-end. In București se anunța descarcari electrice și intensificari ale vantului. Conform ANM, in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitați de apa de 10 – 20 l/mp și izolat peste 25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de 23 – 26 de grade, dar pentru luni meteorologii anunța temperaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

