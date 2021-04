Prognoza meteo ANM, miercuri 28 aprilie: VREME rece în cea mai mare parte a țării Miercuri, 28 aprilie, valorile termice diurne vor fi mult mai scazute decat cele normale pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, astfel incat maximele se vor incadra intre 8 si 17 grade. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua, pe arii extinse in jumatatea de sud a tarii si local in rest. La munte vor mai fi precipitatii mixte, mai ales pe crestele inalte ale Carpatilor Meridionali si Orientali, unde vantul va avea rafale ce vor depasi 70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 1 si 10 grade. Prognoza meteo pentru București In Capitala, valorile termice diurne vor fi mult mai scazute decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

