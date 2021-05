Prognoza meteo ANM, miercuri 12 mai: VREMEA devine instabilă Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 14 si 27 de grade Celsius, iar minimele intre 7 si 19 grade. Innorarile se vor accentua treptat. Vremea va deveni instabila odata cu trecerea orelor, astfel incat, seara și in noaptea ce urmeaza, aria ploilor va cuprinde treptat majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In Capitala, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi ce vor ajunge și la 25 de grade Celsius. Minima va fi de 10 – 11 grade. Vantul va sufla slab și moderat, cu usoare intensificari mai ales in a doua parte a zilei. Cerul va prezenta innorari accentuate seara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, in prima parte a intervalului 3 – 16 mai, temperaturile vor oscila destul de mult de la o zi a alta, dar si de la zi la noapte. Ulterior, vremea se va mai stabiliza si va ajunge la normalul perioadei, spre finalul intervalului. In Banat, in prima saptamana a intervalului…

- Joi, 29 aprilie, vremea se va incalzi semnificativ. In cursul zilei, innorarile vor fi mai persistente in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova. Sunt prognozate ploi și descarcari electrice in Crișana și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab si moderat, cu…

- ANM estimeaza ca in urmatoarea perioada ne vom bucura de o creștere a temperaturilor in toata țara. Dupa ce am vazut prognoza meteo pentru Florii , iata cum va fi vremea de Paște 2021. Dupa o perioada cu ploi și temperaturi scazute pentru aceasta perioada, ANM a anunțat ca vremea va intra intr-un proces…

- Anul acesta, Paștele pica in data de 2 mai, iar in duminica de dinaintea Invierii Domnului, pe 25 aprilie, creștinii sarbatoresc intrarea lui Iisus in Ierusalim. Iata cum va fi vremea de Florii 2021. Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sarbatori din an pentru ca marcheaza intrarea…

- Vremea se schimba din nou: ninsori, lapovița si frig! Meteorologii au anuntat ninsori, lapovita si frig in toata tara, astfel ca vremea va fi mult mai rece decat perioada calandaristica. Astfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit…

- Meteorologii anunța pentru București vreme deosebit de calda vineri, insa sambata va fi lapovița și ninsoare. Temperaturile scad de la 18 grade la 4. Pentru intervalul vineri ora 14.00 – sambata la ora 8.00, meteorologii anunța vreme deosebit de calda in orele amiezii, cand se vor inregistra 17-18 grade.…

- Meteorologii au actualizat, din nou, prognoza pentru zilele urmatoare si anunta temperaturi care pot cobori pana la minus 20 de grade. De asemenea, temperaturile diurne vor fi negative in intreaga tara. I plus, pana vineri, la ora 23.00, este cod portocaliu de vant in Carpatii Meridionali si de Curbura.…

- ACTUALIZARE: ANM a actualizat avertizarile emise anterior. Sunt emise acum doua avertizari COD GALBEN pentru Neamt, prima valabila pana luni, 15 februarie, ora 10:00. “Vremea se va raci accentuat in toate regiunile. Mai ales pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la inceput in vest, nord,…