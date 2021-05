Prognoza meteo ANM, joi 27 mai: VREMEA rămâne instabilă Meteorologii anunța vreme instabila și pentru azi, 27 mai 2021. Se vor semnala averse in sudul, centrul si estul tarii. Ploi slabe vor fi și in restul regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa intre 20 și 26 de grade Celsius, iar cele minime intre 8 și 17 grade. Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului. Se vor semnala averse și descarcari electrice in sudul Banatului, in jumatatea de nord a Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei, in Oltenia, Transilvania si in Carpatii Meridionali si Orientali. Pe alocuri vor fi și vijelii și va cadea grindina. Mai ales in sud-vest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

