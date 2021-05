Prognoza meteo ANM, joi 20 mai: VREMEA va fi rece și instabilă Astazi, la fel ca in ziua anterioara, vremea va fi rece și instabila, cu innorari temporar accentuate și averse insoțite pe alocuri de descarcari electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa ce vor depași local 20…25 l/mp și pe arii restranse, cu precadere in zona Carpaților Meridionali și de Curbura, 50…70 l/mp. Izolat vor fi condiții de grindina. La altitudini de peste 1700…1800 m, trecator vor mai fi și precipitații mixte, dar ploile vor determina topirea și cedarea apei din stratul de zapada prezent.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

