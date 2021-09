Prognoza meteo 20-26 septembrie în România: Frig, ploi și chiar ninsori în primele zile. La finalul săptămânii se întoarce vara Prognoza meteo 20-26 septembrie in Romania: Frig, ploi și chiar ninsori in primele zile. La finalul saptamanii se intoarce vara Vremea se racește semnificativ in saptamana care urmeaza, cu temperaturi de sfarșit de octombrie prin unele zone, ploi și chiar ninsori pe crestele montane, pentru ca la finalul saptamanii vara sa revina in buna parte din țara. Daca pana acum septembrie a aratat mai mult a vara tarzie, iata ca ultimele zile ale lunii ne […] Citește Prognoza meteo 20-26 septembrie in Romania: Frig, ploi și chiar ninsori in primele zile. La finalul saptamanii se intoarce vara in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

