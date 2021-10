Stiri pe aceeasi tema

- Dimineața a inceput cu 20 de pacienți la Terapie Intensiva, 11 intubați, cinci pe ventilație mecanica și restul pe dispozitive de high flow, insemnand cantitați mari de oxigen și alți șapte pacienți pe oxigen, pentru medicii de la Spitalul ,,Sf. Spiridon” din Iași. In continuare exista un deficit mare…

- Situație disperata in Iași, la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul „Sf. Spiridon”. Cum toate paturile ATI din județ erau ocupate, un pacient care a avut nevoie de ventilație mecanica a fost ventilat manual timp de patru ore de infirmiere, brancardieri și asistente. 20 de pacienți aveau nevoie,…

- Republica Moldova sare in ajutorul Romaniei: 20 de cadre medicale vor ajunge la spitalul de la Lețcani pentru a ajuta tratarea pacienților cu COVID-19. In prezent, la spitalul de la Lețcani sunt internați 41 de pacienți, dintre care 11 la ATI. Dupa ce a fost rezolvata problema stocatorului de oxigen…

- O noua zi cumplita in judet: au fost raportate 540 de noi cazuri, dar si 15 decese in randul pacientilor pozitivi. Ieri a fost repusa in functiune sectia ATI COVID de la unitatea modulara de la Letcani. Potrivit comunicatului MApN, dar si declaratiilor conducerii Spitalului de Boli Infectioase, au fost…

- La ora 4.00 erau utilizate toate posturile cu oxigen din Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Același lucru au anunțat cei de la Spitalul De Pneumoftiziologie din Iași, de la Spitalul de Boli Infecțioase și CFR. Familiile pacienților sunt nemulțumite ca nu mai sunt paturi in unitațile spitalicești. O parte…

- La Unitatea de Primiri a Urgentelor din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi au fost aduse 24 de persoane confirmate pozitiv la COVID-19, opt dintre acestea necesitand terapie intensiva. Coordonatorul UPU de la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi, Diana Cimpoesu, a informat ca varstele pacientilor…

- Un fost pacient infectat cu coronavirus, care a fost internat la ATI, a venit sa le mulțumeasca celor care l-au ingrijit. ”Am primit vizita unui fost pacient, ingrijit in Terapie Intensiva, care a avut o forma severa a bolii COVID 19 și caruia personalul nostru medical a reușit sa ii salveze viața.…

- Doamna procuror general, Va adresez aceasta scrisoare deschisa cu scopul de a face lumina in cazul celei mai costisitoare achiziții medicale din fonduri publice, in județul Iași: spitalul COVID de la Lețcani. Dupa cum știți, in luna aprilie 2020, in contextul pandemic, fosta conducere a Consiliului…