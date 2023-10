Prof.univ. dr. Daniel Coriu: În ultimul timp, am observat o degradare a relației pacient-medic Președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. univ. dr. Daniel Coriu, ne raspunde mai multor intrebari legate de malpraxis, intr-o perioada cand se observa o creștere a numarului acuzațiilor de malpraxis și o ”degradare a relației pacient-medic”. Iata cateva idei esențiale: *Medicul este fața vizibila a sistemului medical, iar multe dintre neajunsurile sistemului se reflecta in interacțiunea cu pacienții. *E nevoie de o Lege moderna a malpraxisului medical. *Se observa o creștere a presiunii psihologice asupra medicilor. – Cadrul legislativ actual nu reușește sa satisfaca nevoile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

