- Iata cum a evoluat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensuale ale Refinitiv: Compania a obtinut venituri de 3.060 miliarde de yeni japonezi (22,7 miliarde de dolari), fata de 2.920 miliarde de yeni estimati. Aceasta evolutie reprezinta o crestere de 35% de la an la an. Profitul…

- In data de 25 aprilie 2023, One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). In cadrul AGA, actionarii au aprobat, printre altele, distribuirea celei…

- ”Volumul total al primelor, de 12,6 miliarde de euro in 2022, a fost in crestere cu 14,1% fata de anul anterior. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare a fost de 466 milioane de euro, in crestere cu 24% in raport cu…

- Piața muncii, dupa primul trimestru: aproape 100.000 de joburi postate, 2,7 milioane de aplicari și peste 200.000 de candidați noi. Scade interesul pentru joburile in strainatate, dar ramane crescut cel pentru joburile remote. Urmeaza o perioada cu creșteri in aplicari Primul trimestru al…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat anul trecut un profit net de 529 milioane lei, in crestere cu 1.175 de ori comparativ cu 450.000 de lei in 2021, arata raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Veniturile totale operationale…

- Compania rusa Gazprom a anunțat ca va livra miercuri 35,3 milioane de metri cubi (mcm) de gaze catre Europa prin Ucraina, cel mai mare nivel de dupa 16 ianuarie, cand fluxurile au fost de 35,4 mcm.

- Adidas ar putea pierde venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) in 2023, daca nu va putea sa vanda stocurile de produse Yeezy, firma rapperului si designerului de moda Ye, transmite CNBC. Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…