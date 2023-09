Stiri pe aceeasi tema

- București, 11 septembrie 2023 – Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Pentru prima data compania a publicat situațiile…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, a obtinut in primele 6 luni ale anului 2023 venituri de peste 6,3 milioane de lei, in crestere cu 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi timp, Meta Estate Trust a incasat echivalentul…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- Ploiești, 16 august 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru…

- ”Felicit actorii zilei – Bursa de Valori Bucuresti, Hidroelectrica si Fondul Proprietatea – alaturi de toti ceilalti participanti care au facut posibil acest eveniment marcant pentru piata de capital romaneasca. Listarea mult asteptata a actiunilor Societatii Hidroelectrica, cel mai mare producator…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…