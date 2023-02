Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat anul trecut un profit net de 529 milioane lei, in crestere cu 1.175 de ori comparativ cu 450.000 de lei in 2021, arata raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Veniturile totale operationale…

- Piața asigurarilor, piața pensiilor private și piața de capital, adica cele trei piețe financiare supravegheate și reglementate de ASF, au trecut prin transformari semnificative in 2022. Fie ca ne referim la piața de capital, care are in premiera o strategie dedicata și care a experimentat multe alte…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 0,7%, iar consumul populatiei a scazut cu 8,8%. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 4,159 miliarde kWh, in scadere cu 251,6 milioane kWh.Exportul de energie electrica a fost de 5,688 miliarde kWh, in crestere cu 691,8 milioane kWh.In…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei,…