- In cadrul PROFIT ENERGY.forum, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat ca, in pofida situatiei actuale, Romania are in prezent o stabilitate pentru iarna care vine, comparabil chiar cu anii precedenti. ”Nu as reveni cu teza conform careia suntem una dintre tarile cu cel mai…

- Potrivit ministrului, principala preocupare a guvernantilor este sa gaseasca alte surse de gaz, pentru ca este clar ca incepand de anul trecut am asistat la o manipulare a pietei (de catre Gazprom – n.r.), conform Profit.ro. Sambata, ministrul Energiei a fost prezent la Sofia la inaugurarea interconectorului…

- “Numarul de consumatori preluati in regim de ultima instanta este unul dinamic, se schimba de la o zi la alte. Motivul: diferite categorii de consumatori sunt deserviti in regim de FUI pe diferite perioade. Pe noul regulament, categoria de consumatori casnici este preluata pentru 12 luni, inainte termenul…

- ”Guvernul a aprobat hotararea prin care se aproba nota de fundamentare privind efectuarea cheltuielilor aferente proiectului de investitii Achizitia de 16 locomotive electrice noi pe osii cu sisteme ERTMS capabile sa circule cu o viteza maxima situata in intervalul 160 km/h – 200 km/h, dar si sa tracteze…

- Programul de stocare gaze in depozitele subterane ale Romaniei este devansat, gradul de umplere fiind deja de 76,5%, la 50 de zile de sfarșitul ciclului de injecție (30 octombrie), iar Romania are și producție curenta, prin urmare este intr-o poziție mai buna decat alte țari din UE, spune directorul…

- World Values ​​Survey a realizat un sondaj cu intrebarea centrala daca credeți in existența Iadului, inregistrand pe o harta procentele respective din populația fiecarei țari din Europa, transmite publicația greceasca Eidiseis, citata de RAd. Potrivit harții publicate de World Values ​​Survey cu rezultatele…

- „Concret, este vorba despre alocarea suplimentara de catre Comisia Europeana a unui pachet total de 20 de miliarde de euro, prin Mecanismul de redresare si rezilienta, din care Romaniei ii vor reveni circa 700 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt menite sa sprijine statele membre pentru a inlatura…

- Premierul Nicolae Ciuca se afla joi in vizita de lucru in Grecia, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria. Acesta va fi inaugurat maine, ceea ce inseamna ca Romania poate importa gaze din zona caspica.