- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni. Daca ritmul de crestere a actiunilor Amazon se va mentine, va fi doar o chestiune de timp pana…

- Jeff Bezos a devenit in mod oficial cel mai bogat om din istoria moderna, cu o avere de 150 de miliarde de dolari, in termeni ajustati la inflatie, in ziua evenimentului comercial Amazon Prime Day, relateaza MarketWatch, conform news.ro.Amazon Prime Day este un eveniment de cumparaturi online…

- Zuckerberg, care este depasit doar de fondatorul Amazon, Jeff Bezos si de co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, l-a intrecut vineri pe Buffett in clasamentul Bloomberg Billionaires Index. Este pentru prima oara cand primii trei cei mai bogati oameni ai planetei provin din domeniul tehnologiei. Averea…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a pierdut in urma cu cateva zie peste 1 miliard de dolari. Directorul executiv al companiei Amazon a devenit cel mai bogat om din lume la inceputul anului 2018, atunci cand averea sa neta a atins 105,1 miliarde de dolari.