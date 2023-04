Stiri pe aceeasi tema

- Mare noroc mai are nea Vasile Saracu cu Mariana Mica. Nici picior de coruptie in primarie. Femeia are nas, nu alta. S-a pus bine cu DGA, cu DNA, cu Politia si toate structurile de forta ale statului care inchid ochii cand vine vorba de primaria lui nea Vasile. De exemplu, acesta de cinci, sase ani […]…

- Adrian Copilul Minune al Barladului a preferat sa-si bage vulpea-n cotet, decat sa-l faca pe Boul Galben, ros. Vorba liberalilor din Barlad: „Boule ros, tu de la noi te-ai dus/ Si te-ai ridicat atat de sus,/ Crezand ca iti vom pupa picioarele/ Cum o fac acum haimanalele!” Si functia primita de vulpoi…

- In echipa de fotbal pe care Mitica Uzatu o antreneaza la Vaslui pentru viitoarele alegeri, au aparut niste probleme serioase. Vasile Saracu, fundasul de fier al Vasluiului, s-a dat accidentat chiar in timpul meciului. Uzatu, un antrenor mai mare decat Iordanescu sau chiar decat Lippi, imediat l-a scos…

- Anul acesta a fost unul special. Uzatu Indragostitul a impartit de 8 Martie prin polifricii sai de la partid electoratului feminin, garoafe si bomboane cu lichior. Prima data ne-am mirat. De ce cu lichior si nu cu caramel sau orice altceva. Ca acesta mai iese si la fiola si dintr-o bucurie pe care vrei…

- O enigma a bagat partidul lui Uzatu in ceata. Cine-i butoneaza telefonul cand acesta este in direct la televiziunile cu patru urmaritori de la Vaslui? Mesajele par scrise intr-o grafie a unor scolari de la clasa zero, care nu au invatat inca semnele de punctuatie. Iata cateva dintre ele: „Televiziunea…

- DE VIITOR… La doar 15 ani, vasluianul Ianis Podoleanu este unul dintre cei mai promițatori tineri fotbaliști. Tanarul mijlocaș a marcat doua goluri pentru Romania U15 in amicalul cu echipa similara a Iordaniei, scor 5-0. Printre titulari s-a mai aflat și barladeanul Raul Alecsandroaie, transferat de…

- Exista atat entuziasm in tabara PSD Vaslui, cum nu s-a vazut de mult timp. Convinsi ca Uzatu e un fel de Vladimir Putin, poporul PSD, cu mic, cu mare, da navala la cel de-al XIII-lea Congres, sa-l realeaga pe cel mai longeviv dinozaur din partid. Si marele Marcel de la Buzau, seful suprem al PSD, […]…

- Uzatu cel Evlavios a decretat ca ziua de 9 ianuarie sa fie scrisa in calendarul sau de la partid cu cruce rosie. Ea va ramane in istoria pesedistilor drept sarbatoarea „Taierii capului lui Tudorel” si izgonirea acestuia din paradis, o zi de trista amintire. Ciracii „martirului” au si inchinat, de nervi,…