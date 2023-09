Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece detinuti de la Penitenciarul Craiova-Pelendava au inceput de luni școala. Ei au varste cuprinse intre 28 si 58 de ani, noua dintre ei urmeaza ciclul primar, trei fiind in clasa zero. Alti doi sunt la gimnaziu. Reprezentantii Penitenciarului Craiova-Pelendava au anuntat ca 11 detinuti din…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca nu exista nicio informație care sa indice intenția unui atac intențional al Rusiei, dupa ce a fost intrebat despre ramașițele care ar putea aparține unei drone rusești și care au fost gasite in urma cu o zi in Romania. „Nu avem nicio informație…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri și sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile. Prevederea apare intr-un…

- Un profesor din Timiș, care s-a prezentat la proba de educație muzicala de la Titularizare, a fost eliminat din examen dupa ce a incercat sa copieze. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Timis, miercuri, un profesor a fost eliminat din examenul de Titularizare, de la centrul organizat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, normele care vor sta la baza aplicarii Planului national de combatere a cancerului și care ar putea intra in vigoare de la jumatatea lunii iulie. Normele realizate pentru Planul national de combatere a cancerului si prezentate vineri de ministrul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene, la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie. Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german Tagesspiegel, Stoltenberg a spus ca…