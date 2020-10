Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unui stimulent de risc personalului didactic și nedidactic din unitațile de invațamant din Romania. Proiectul a fost inițiat de un grup de parlamentari PS și a fost adoptat cu 158 voturi ‘pentru’,…

- Conștienți ca in cele aproape trei luni de invațamant on-line din perioada starii de urgența elevii nu au acumulat mai nimic, profesorii au inceput sa predea acum materia din anul școlar trecut. Sindicatele din Educație cer Ministerului sa se ia masuri pentru ca invațamantul sa se desfașoare fața in…

- Monica Anisie, a afirmat ca un numar de circa 100.000 de elevi vor invata in scenariul rosu si anume in sistem online, iar inspectoratele scolare au transmis ca nu sunt probleme in asigurarea de echipamente, lucru care intra in sarcina unitatii de invatamant. Ministrul Educatiei a adaugat ca peste 96.312…

- Fața de programa actuala, dupa care au fost concepute subiectele pentru cei care au dat Evaluarea Nationala vara aceasta, modificarile sunt esentiale. La Limba Romana dispar compunerile. Genurile și speciile literare sunt inlocuite de "tipuri de texte". De asemenea, elevii nu vor mai avea de motivat…

- Anul scolar din acest an ii va determina pe profesori sa se adapteze astfel incat sa predea si la scoala si online, pentru elevii care vor invata de acasa, prim-ministrul Ludovic Orban solicitand sprijinul profesorilor pentru o redeschidere a scolilor in beneficiul elevilor.

- Guvernul a amanat reducerea numarului de ore la toate clasele, mai puțin la clasa pregatitoare, dupa ce, pe 30 iulie, Ministerul Educației anunțat ca va reduce orele la toate clasele de inceput de ciclu, adica la pregatitoare, a V-a și a IX-a. Monica Anisie a explicat ca se vor modifica, in timp, numarul…

- „Purtarea maștii in recreație, dar nu și in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul Național de Sanatate Publica, scrie Edupedu. Declarația șefului INSP contrazice anunțul facut astazi de premierul Ludovic Orban. „In școli, acolo unde incepe activitatea…

- Un inventator roman a dezvoltat un robot care i-ar putea ajuta pe profesori sa predea chiar din clase, exact ca la orele normale, in timp ce elevii vor privi lecțiile de pe ecranele calculatoarelor, informeaza Edupedu.ro. Potrivit sursei citate, inventatorului i-a venit ideea producerii robotului Mirai…