Stiri pe aceeasi tema

- «Ziua Culturii Naționale a fost sarbatorita, prin omagierea marelui poet Mihai Eminescu, si de micuții de la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 din Bacau, structura a Scolii Gimnaziale „Miron Costin”. Sub indrumarea scriitoarei Mihaela Babusanu, din partea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau,…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in Transnistria, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, printre care cele opt scoli cu predare in limba romana din zona

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in stanga Nistrului, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, intre care cele opt scoli cu predare in limba romana din Transnistria,…

- La data de 14 decembrie a.c., in cadrul programului ,,Scoala Altfel”, politistii din cadrul Politiei Orasului Buhusi au desfasurat o activitate la sediul unitații in prezența elevilor și a cadrelor didactice ai Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” din localitate. In cadrul activitaților, polițiștii au…

- Intr-o sambata memorabila, pe 25 noiembrie, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” din Buhuși au fost martorii unui eveniment deosebit: «Ora de Gramatica» ce a marcat implinirea a 100 de ani de la nașterea distinsului profesor Mihail Andrei. Inspectorul școlar general, Anca…

- Scriitoarea Mihaela Babușanu a fost invitata speciala a Școlii Gimnaziale din comuna Costești (județul Iași), la o activitate din proiectul „File din literatura romana”, aplicat in parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, din Bacau. La acest eveniment, poeta bacauana a venit impreuna cu alte…

- Consiliul Național al Romanilor din Ucraina (CNRU) a facut o solicitare ferma catre conducerea politica a Ucrainei, cerand masuri urgente pentru rezolvarea problemei distincției artificiale dintre limba romana și așa-numita limba “moldoveneasca” in regiunea Odesa. Aceasta problema, care nu a fost soluționata…

- Peste 3.000 de candidati ar urma sa sustina examenul de Bacalaureat in județul Bacau in vara anului 2024, iar cei mai multi dintre ei au inceput deja pregatirile, mai ales ca stiu deja, in mare masura, ce au de pregatit, in special la limba romana. Ca in fiecare an, si in vara anului viitor peste […]…