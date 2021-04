Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii constanteni au deschis o ancheta, dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani a fost gasita decedata intr-o locuinta din Cernavoda, aceasta avand mainile legate la spate si urme de violenta pe corp, existand suspiciuni de omor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- O femeie de 76 de ani din comuna argeseana Albota, disparuta de 11 zile, a fost gasita decedata, joi, intr-un lac. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca lacul in care a fost gasit cadavrul se afla in apropierea locuintei femeii disparute, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul…

- Politistii fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti și in judetele Giurgiu, Ilfov, Arges, Calarasi, Dolj si Dambovita la persoane care comercializeaza tutun prin intermediul anunturilor online. De la cinci oficii postale si o firma de curierat se vor ridica documente. ”In aceasta dimineata, politistii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…