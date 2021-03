Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ele insele copii, dar au dat viața deja altor copii, fara sa fie pregatite sa infrunte viața. Sunt minore și au devenit mame inainte de vreme. Acestea nu sunt povești razlețe, ci, din pacate, s-au transformat intr-un adevarat fenomen.

- Anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme. Invitat la Europa FM, ministrul Educației a a anunțat ca anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme. De asemenea, acesta a precizat ca elevii iși doresc o vacanța de vara cat mai lunga. ”Romania are anul scolar cu o durata mai scurta decat in…

- Un accident grav a avut loc in județul Iași, localitatea Arbore. Este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate mai multe autoturisme. Accident grav intre mai multe autoturisme In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un microbuz școlar. In cele doua autoturisme se…

- In fiecare zi, 30 de copii se aduna pe o strada ingusta dintr-un sat din Dakahlia, in nordul Egiptului, ca sa participe la un curs ținut de o fetița de 12 ani, dupa ce școlile s-au inchis ca urmare a pandemiei de coronavirus.

- In fiecare zi, aproximativ 30 de copii din Atmidah, un sat situat la aproximativ 80 km nord-est de Cairo, capitala Egiptului, se aduna pe o strada ingusta și participa la cursurile ținute de Reem El-Khouly, informeaza Reuters.La inceput, pentru a-i ajuta pe cei mici sa invețe, fetița, care are doar…

- Viitorul an școlar va începe în a doua zi de luni din septembrei, cel mai probabil. Semestrul al doilea va începe dupa vacanța de Craciun, iar vacanța dintre semestre va fi comasata cu vacanța de iarna, spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.…

- Abandonul scolar este o problema tot mai grava in Romania. In zonele rurale, inclusiv judetul Ilfov, nici 40 la suta dintre copii nu mai merg la cursuri. Cu astfel de cifre, Romania este pe locul al treilea in Uniunea Europeana in privinta abandonului scolar. Exista insa si copii care, in ciuda saraciei,…

- Diana Manolescu, tanara profesoara de Limba și literatura romana al carei palmares i-ar fi permis sa opteze cu ușurința pentru a studia și a-și construi o cariera in strainatate, a ales Romania, acolo unde, chiar ea marturisește, vrea sa fie “unul dintre acei oameni care sa ajute cat mai mulți copii”.