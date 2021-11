Stiri pe aceeasi tema

- Desigur ca in ultima perioada ați tot auzit discutanu-se de anticorpii monoclonali ca de un nesperat colac de salvare. Ce sunt? Reprezinta ei un tratament- minune? In ce context pot fi ei administrați? De ce sunt atat de greu de gasit?

- Romania va primi, cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare, o transa de 10.000 de doze de anticorpi monoclonali, a anuntat, vineri, secretarul de stat Andrei Baciu din Ministerul Sanatatii. "Anticorpii monoclonali - transele de 10.000 de doze alocate Romaniei prin contractul pe care…

- Ca in orice alt domeniu, Guvernul Romaniei s-a mișcat extrem de greu, chiar și cand a fost vorba de salvarea vieții oamenilor. Anticorpii monoclonali, achiziționați in cantitați cel puțin egale cu ineficientul și extrem de costisitorul remdesivir, ar fi pus capat pandemiei. In schimb, medicamentul a…

- Peste 5.000 de fiole de anticorpi monoclonali vor fi distribuite in spitalele din Romania, conform unui anunț de astazi al Ministerului Sanatații. Intre cele 134 de unitați sanitare se afla și Spitalul Județean din Bistrița. 5206 de fiole de anticorpi monoclonali, donate de Italia, vor ajunge in 134…

- Teama de efectele secundare pe termen lung ale vaccinurilor anti-Covid existente acum pe piața este justificata, susține vicepreședintele Academiei de Științe Medicale, prof. dr. Virgil Paunescu. Acesta crede, totuși, ca cel puțin persoanele vulnerabile ar trebui sa se vaccineze. Pe de alta parte, prof.…

- Comisia Europeana anunta ca a semnat un contract cadru de achizitie cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali destinat pacientilor COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza un comunicat al Executivului comunitar. Optsprezece state membre au semnat un acord comun…

- Comisia Europeana a semnat un contract cadru de achizitie cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru un tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacientii COVID-19, conform unui comunicat de presa publicat marti pe site-ul executivului european. Semnarea acestui contract marcheaza cea mai…

- Gazetarul Horia Alexandrescu a murit luni dimineata, la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut de fiica lui, Anca Alexandrescu. ‘Tata a plecat…’, a scris aceasta pe o retea de socializare. Horia Alexandrescu s-a nascut la 9 aprilie 1947, in Bucuresti. A absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport…