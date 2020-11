Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Florin Lobonț, profesor la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, a vorbit marți seara la emisiunea PRESSALERT LIVE despre radicalizarea teroriștilor. „Eu fiind intamplator implicat in proiecte europene de studiu in mediile…

- Prof. univ. dr. Florin Lobonț, de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, și Simion Giurca, consultant in turism care locuiește la Viena, sunt invitații emisiunii PRESSALERT LIVE din aceasta seara. Subiectul central al discuției…

- Alexandru Muraru a depus juramantul in fața plenului Camerei Deputaților marți, 27 octombrie, in urma vacantarii mandatului lui Costel Alexe, care a fost investit in funcția de președinte al Consiliului Județean Iași. Deputatul PNL promite ca va fi alaturi de romani și ca va susține proiectele de dezvoltare…

- Guvernul Ungariei solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene, anularea mai multor dispoziții ale Pachetului Mobilitate, care stabilesc sarcini financiare și administrative disproporționate pentru companiile europene de transport. Unele dintre cerințe sunt discriminatorii și contravin obiectivelor…

- Radu, student la Facultatea de Cibernetica de la Academia de Studii Economice, este unul dintre tinerii care regreta ca, la școala și in liceu, lui și colegilor sai li s-a vorbit prea puțin despre democrație, alegeri și drepturi. Mai mulți tineri au explicat pentru platforma de educație Școala 9, ce…

- Cluj-Napoca a fost desemnat printre primele sase orașe inovatoare din Uniunea Europeana, alaturi de Viena, Valencia, Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia), anunta primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.

- Raed Arafat face previziuni sumbre. Intr-o conferinta de presa, medicul considera ca in aceste momente, pandemia de COVID-19 este departe de a fi terminata. Acesta crede ca, in cazul grav, numarul persoanelor afectate de virusul din Wuhan ar putea ajunge la fel de ridicat ca pandemia din 1918.…