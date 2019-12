Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, a anuntat miercuri infiintarea in cadrul jandarmeriei a unui "oficiu national de lupta impotriva urii", in timpul unei vizite intreprinse miercuri la cimitirul evreiesc din localitatea Westhoffen din regiunea Alsacia (nord-est), unde au fost profanate…

- ''Inscriptii antisemite'' au fost gasite marti pe 107 morminte in cimitirul evreiesc din Westhoffen, in apropiere de Strasbourg, estul Frantei, a anuntat intr-un comunicat prefectura departamentului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.''Aceasta descoperire survine in conditiile in care tag-uri antisemite…

- Trei angajați ai serviciului de urgența au murit dupa ce elicopterul cu care se deplasau pentru o misiune de salvare in sudul Franței, unde inundațiile au facut doua victime, s-a prabușit in apropiere de Marsilia, relateaza Hotnews. Coasta Mediteranei franceze a fost lovita de ploi puternice saptamana…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a trimis o scrisoare prefecților de poliție, vazuta de Reuters, prin care a cerut vigilența crescuta, duminica, pentru a preveni posibilele atacuri din razbunare, în urma morții liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, scrie Reuters.…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat, in cadrul unui interviu pentru postul de televiziune France 2, ca serviciile franceze de informatii au reusit sa previna un atentat terorist inspirat de cel de pe 11 septembrie 2001 din Statele Unite, potrivit Le Figaro .

- 'Colegii dumneavoastra au cazut sub loviturile unui islam pervertit si aducator de moarte pe care avem datoria sa-l eradicam', a declarat Macron, intr-o tacere apasatoare, in curtea prefecturii de politie unde Mickael Harpon, angajat ca informatician din 2013, si-a ucis colegii, inainte de a fi omorat…