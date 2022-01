Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE. ”Vom operationaliza acest lucru pana pe 20 decembrie”, a spus Rafila. Ministrul a spus in sedinta de Guvern ca la nivelul ministerului…

- FDA – administrația americana a alimentelor și medicamentelor- a autorizat recent folosirea unui sistem de realitate virtuala pentru tratarea durerilor de spate cronice. Terapia se numește ”EaseVRx” și a fost conceputa de societatea AppliedVR, anunța 20Minutes. Sistemul este compus dintr-o casca de…

- Turiștii care vin pentru tratament la Sovata trebuie sa știe ca stațiunea inseamna sare, namol, apa binefacatoare, aer curat, toate strans legate de Lacul Ursu. Toți cei care vin aici au un singur obiectiv: sa se destinda, sa uite de stres, sa se vindece. Sovata are un alt mare atu și, anume, tratamentele…

- Dr. Sorin Cadar, medic primar ORL cu competenta in homeopatie si presedintele Asociatiei Romane de Homeopatie Clinica afirma ca cei mai multi dintre pacientii tratati de el cu medicamente homeopate au facut forme usoare si asimptomatice de COVID-19. Pacientii erau deja in tratament si monitorizare…

- Cetațenii austrieci nevaccinați anti-coronavirus risca sa intre in carantina. Conform noilor planuri guvernamentale, relatate de agenția DPA, acest lucru s-ar putea intampla daca situatia din unitatile de terapie intensiva se agraveaza. „Suntem pe cale sa ne impiedicam de o pandemie a celor neprotejati”,…

- Criza gazelor a in Republica Moldova e o problema care afecteaza nu doar consumatorii casnici. Spitalele, de rand cu școlile și gradinițele sunt primele instituții publice care sunt conectate la caldura centralizata, cand incepe sezonul.

- Terapia cu anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2 a fost administrata in premiera, marți, 19 octombrie 2021, la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Primul pacient care a beneficiat de acest tratament are 22 de ani și intrunește criteriile prevazute…

- "Pacientii pozitivi au fost izolati in spital. S-a efectuat dezinfectia spatiilor sectiei", spun reprezentantii DSP, potrivit Agerpres.Conform raportarilor, in ultimele 24 de ore, in judetul Iasi, s-au inregistrat 18 decese in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus.Referitor la gradul de…