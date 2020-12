Prof. Cherecheș explică toate controversele legate de vaccinul anti-COVID Vaccinul cu ARN nu ne schimba ARN-ul și nici nu este produs și testat utilizand țesuturi fetale, spune profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, de la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj, care raspunde unor intrebari care stau pe buzele multor persoane. Profesorul Razvan Cherecheș spune ca nu este posibil ca vaccinurile cu ARN sa […] The post Prof. Cherecheș explica toate controversele legate de vaccinul anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID. Denumirea comerciala a acestuia este Comirnaty concentrat pentru dispersie injectabila – Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate) si este indicat pentru imunizare activa pentru prevenirea COVID-19 cauzat…

- Vaccinul cu ARN nu ne schimba ARN-ul și nici nu este produs și testat utilizand țesuturi fetale, spune profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, de la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj, care raspunde unor intrebari care stau pe buzele multor persoane. Profesorul Razvan Cherecheș…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, nu este clar…

- Directorul medical al Spitalului „Victor Babeș”, Simin Aysel Florescu, a vorbit, la Digi24, despre ce conține noul vaccin Sars-CoV-2 și care sunt beneficiile fața de vechile tehnologii folosite in seruri antivirale. Aceasta a mai explicat și cum este avizat un vaccin, astfel incat sa nu puna in pericol…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose atrage atenția ca exista diferențe semnificative intre județele țarii in ceea ce privește persoanele testate de coronavirus și analizeaza discrepanțele adanci dintre județe in privința numarului de testari. Daca la Braila se testeaza 70 pe zi și la Calarași 8 pe zi,…

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…

- Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava, informeaza, marti, Institutul National de Sanatate Publica, conform Agerpres. In 11 judete si municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100 de cazuri…