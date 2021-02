Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind majorarea impozitului aferent cladirilor si terenurilor neingrijite cu pana la 500%, anunța AGERPRES. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 7 abtineri, 2 voturi impotriva. Hotararea…

- Ziarul Unirea O clasa prestigioasa de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va DISPAREA, incepand de anul viitor. Care este profilul sau Una dintre cele mai prestigioase unitați de invațamant din județul Alba, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va incepe…

- Pompierii clujeni au avut o noapte agitata de Revelion și au fost nevoiți sa intervina la doua incendii produse aproape simultan în Municipiul Cluj-Napoca. O familie de pe strada Valea Seaca a ramas fara casa, în timp ce o femeie de 70 de ani de pe strada Horea a murit într-un…

- Patru sute de familii din Focșani vor primi pachete cu produse alimentare in perioada Sarbatorilor de Iarna din partea Primariei. Proiectul a fost votat, ieri, in ședința ordinara a Consiliului Local dupa indelungi discuții in plen asupra valorii acestor pachete. Pachetele, care vor fi oferite in perioada…

- Proiectul de lege propus de Partidul Socialistilor, care prevede modificarea si completarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale, a fost votat miercuri, 16 decembrie, in lectura finala. Una dintre modificari se refera la transmisiunea programelor de televiziune si de radio din Federatia Rusa cu continut…

- ”Din primele informații, la data de 10 decembrie, un conducator auto de 52 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe strada Crișan, ajuns la intersecție cu strada Horea, ar fi surprins și accidentat un barbat in varsta de 69 de ani care, in calitate de pieton, se afla angajat in traversarea strazii”,…

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost accidentat de un autoturism, dupa ce a incercat sa traverseze strada Horea din municipiu. In momentul impactului, era in funcțiune culoarea verde intermitent a semaforului destinat autovehiculelor și tot verde la cel destinat pietonilor. Din primele informații, in jurul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi, in jurul orei 12.10, pe strada Horea, din Cluj-Napoca.Din primele informații, in jurul orei 12.10, un conducator auto de 52 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe strada Crișan, ajuns la intersecție cu strada Horea, ar fi surprins…