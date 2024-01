Produsele agroalimentare româneşti, promovate la „Săptămâna Verde 2024” de la Berlin Produsele agroalimentare romanesti recunoscute la nivel national si european vor fi promovate la cea de-a 88-a editie a expozitiei „Saptamana Verde 2024” (Grune Woche), care are loc in perioada 19 – 28 ianuarie la Berlin (Germania), a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ( MADR ). „Anual, MADR participa la aceasta expozitie cu un stand de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in cadrul caruia experti din MADR promoveaza produsele agroalimentare romanesti recunoscute la nivel national si european. Ministerul Agriculturii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne laudam cu mancarurile noastre tradiționale la Bruxelles și facem eforturi pentru recunoașterea in UE a unor produse tradiționale romanești, dar la evenimente organizate de instituțiile publice, meniul e compus, de obicei, din feluri de mancare sofisticate. In prezent, Romania are 13 „produse tradiționale…

- In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat la inceputul lunii, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/2452 al Comisiei din 26 octombrie 2023 de inregistrare a unei denumiri in Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), „Salinate de Turda–IGP”. Astfel, Salinate de Turda–IGP se…

- ”Salinate de Turda” este cel de-al treisprezecelea produs romanesc recunoscut și inregistrat la nivel european, anunța Ministerul Agriculturii. Astfel, „Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european: Magiun de prune de Topoloveni (Indicație…

- „Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanesti recunoscute si inregistrate la nivel european, informeaza Ministerul Agriculturii. In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astazi, 3 noiembrie 2023, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/2452 al Comisiei din 26 octombrie…

- „Salinate de Turda -IGP” este preparat de carne, fiind un produs afumat si uscat, obtinut prin procesul de sarare umeda cu saramura naturala (numita popular in zona „maratoare” sau „muratoare”), in amestec cu mixul de condimente, zaharuri si culturi lactice, timp de 5-7 zile, afumat cu lemn de esenta…

- Un nou produs se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european. „Salinate de Turda” este cel de-al 13-lea produs romanesc recunoscut la nivel european.„Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european:…

- Comisia Europeana a aprobat inscrierea produsului „ Salinate de Turda ” in registrul produselor care beneficiaza de Indicatie Geografica Protejata (IGP), acesta fiind cel de-al treisprezecelea produs romanesc recunoscut si inregistrat la nivel european. „In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat…