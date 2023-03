Produse pentru a trata părul degradat Produse pentru a trata parul degradat. Ce poți folosi! Sunt mai multe cauze pentru care mulți dintre noi au parul degradat la inceputul primaverii, inclusiv din pricina climei sezoniere. Diana Baicu, specialist in industria profesionala de frumusețe, ne explica in ce mod este afectat firul de par și ce soluții avem acum, la inceputul primaverii, pentru a-l revitaliza. ” Parul degradat este o problema cu care ne confruntam foarte des din pricina multor factori care ii afecteaza sanatatea. Avem, spre exemplu, toate tratamentele chimice, precum decolorarea sau vopsitul, in special cand nu protejam… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, stocurile de produse petroliere la retelele de benzinarii erau cu circa 25% mai mici decit in aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Astfel, daca la inceputul anului 2022 stocurile de produse petroliere erau…

- Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce in acest an luni, 20 martie, la ora 23.24 (ora Romaniei, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada…

- 20 martie| Echinoctiu de primavara 2023, marcheaza inceputul primaverii astronomice: Data in care ziua va fi egala cu noaptea Echinoctiu de primavara 2023, fenomenul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, are loc luni, 20 martie, la ora 23.24 (ora Romaniei), cu cateva zile inainte de trecerea…

- Astazi, de 1 Martie, sarbatorim inceputul primaverii și nu exista o modalitate mai frumoasa de a celebra decat participand la Targul Marțișorului din Piața Tricolorului! ???? Incepand cu ora 13:00,

- Daca iți dorești cu adevarat sa ai caminul tau, acum este momentul cel mai propice, RPC GROUP va prezinta ofertele primaverii: Apartamente cu doua si trei camere in ansamblul CITY GATE MOSNITA NOUA, detalii pe https://citygate-tm.ro/ Apartamente cu una, doua si trei camere in ansamblul RPC VILLAGE,…

- Vreme de iarna anunța meteorologii la inceputul primaverii. In jumatatea de nord a țarii, pe arii restranse, se vor semnala ninsori, iar in regiunile sudice va ploua puternic. Temperaturile vor cobori noaptea panaa la minus 10 grade Celsius.

- Primavara nu aduce temperaturi ridicate. Meteorologii au emis deja mai multe avertizari de vreme rea. Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata trei alerte noi de vreme rea, incepand de sambata seara pana luni la ora 15.00. Meteorologii au menținut, totodata, o alerta de ploi puternice…

- Vestitorii primaverii, infloriți din prima zi a noului an! Margaretele și ghioceii iși fac apariția de la inceputul anului Vestitorii primaverii, infloriți din prima zi a noului an! Margaretele și ghioceii iși fac apariția de la inceputul anului Margaretele și ghioceii au inflorit in prima zi a anului…