Producția de porumb a României a scăzut aproape la jumătate Conform Institutului National de Statistica, productia de cereale a Romaniei a scazut in anul 2022 cu 8,9 milioane de tone. O scadere de -32%, adica de la 27,79 milioane de tone in 2021 la 18,84 milioane tone in 2022. Cel mai mult insa s-a redus producția de porumb. Anul trecut, s-au recoltat doar 8,2 milioane de tone de porumb, fața de 14,82 milioane in anul 2021. La grau, productia s-a diminuat cu circa 18%, de la 10,43 milioane de tone in 2021, la 8,55 milioane in 2022. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

