Stiri pe aceeasi tema

- Scenaristul si producatorul Norman Lear, care a revolutionat comedia americana cu seriale indraznete si extrem de populare la inceputul anilor '70, precum "All in the Family" si "Sanford and Son", a murit marti, a confirmat Variety. El avea 101 ani.

- Chitaristul britanic Denny Laine, cofondator al trupei The Moody Blues in anii 1960 si al formatiei Wings, alaturi de sotii Paul si Linda McCartney, dupa destramarea trupei The Beatles, a murit marti la varsta de 79 de ani, a anuntat sotia acestuia, Elizabeth Hines, informeaza AFP, informeaza Agerpres.Pe…

- A murit cea mai in varsta femeie din județul Suceava, care ar fi implinit 109 ani in luna februarie a anului viitor. Viorica Hogaș a murit sambata dimineața, in casa sa din Suceava in care era ingrijita de fiica octogenara și de nepot, scrie Monitorul de Suceava.

- Producatorul de baterii Rombat a fost premiat pentru sustenabilitate la Gala Premiilor pentru Excelența pentru Industria Auto, care a avut loc ieri, in București. Reprezentanții companiei considera premiul un simbol al realizarilor colective. Ieri a avut loc Gala Premiilor pentru Excelența pentru Industria…

- A murit un actor in varsta de doar 35 de ani. El a cunoscut celebritatea prin intermediul rolului sau din CSI Miami. Citește și: Ion Georgescu ramane și a doua luna in arest Evan Ellingson, actor american cunoscut pentru rolurile din „My Sister’s Keeper” și „CSI Miami”, a murit la varsta de 35 de ani.Departamentului…

- Un numar de 1.217 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 75 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 176 sunt minori internati in sectii. In saptamana 2 – 8 octombrie, au…

- Un avion militar italian a cazut sambata in timpul unor exercitii la Torino nord vestul Italiei , lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, transmite Reuters citat de Agerpres.roAgentia de presa italiana AGI a relatat ca un baiat in varsta de 9 ani, fratele…

- O femeie in varsta de 33 de ani care a declarat ca a fost diagnosticata greșit a murit in aceasta saptamana. Stephanie Aston a declarat ca un medic din Noua Zeelanda a respins afirmația ei ca ar fi avut Sindromul Ehlers-Danlos.