- Majorarea livrarilor de gaze naturale lichefiate (GNL) de la compania rusa Novatek va ajuta grupul sa ajunga principalul furnizor de combustibil al Europei, depasind firma de stat Gazprom, arata calculele realizate de Reuters . Evolutia Novatek spre prima pozitie arata cat de mult a perturbat conflictul…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Bruxelles, la o intalnire informala cu liderii din Franta, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Portugalia si Polonia la care au discutat despre stimularea extinderii UE.

- Nava scoala "Mircea" va pleca luni, 3 iulie 2023, ora 11.00, din portul militar Constanta, in marsul international de instructie din acest an, avand la bord 67 de studenti din anul II de la Academia Navala "Mircea cel Batran" si 12 studenti straini de la academii partenere din Bulgaria 2 , Germania…

- Romania, la fel ca și Bulgaria, Lituania sau Ungaria, risca sa fie mai slab reprezentate in viitorul legislativ European. Ultimele date statistice, privind populația din statele membre, indeamna unii legiuitori din forul european sa considere ca se impune o redistribuire a mandatelor, astfel incat sa…

- Rusia a invinuit sambata Statele Unite si Uniunea Europeana pentru „provocarile de la Pristina”, condamnand folosirea violentei de catre Kosovo pentru a forta intrarea primarilor a trei localitati in primarii blocate de minoritatea sarba, care nu recunoaste legitimitatea edililor, transmite EFE, preluata…

- G7, Uniunea Europeana si Australia au convenit sa impuna un plafon de pret de 60 de dolari pe baril titeiului rusesc pe mare si, de asemenea, sa stabileasca o limita superioara de pret pentru produsele petroliere rusesti, pentru a priva Moscova de venituri in urma invaziei sale in Ucraina. G7 va intensifica…

- In timp ce liderii G7, reuniti la Hiroshima, Japonia, au recunoscut ca abordarile pentru atingerea ”viziunii comune si obiectivului unei IA de incredere pot varia”, ei au spus intr-un comunicat ca ”guvernanta economiei digitale ar trebui sa fie actualizata in continuare in conformitate cu valorile noastre…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…