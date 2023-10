Producătorul german de încălţăminte premium Birkenstock vizează o evaluare de 10 miliarde de dolari la bursa din New York Compania si actionarii sai intentioneaza sa vanda cel putin 32 de milioane de actiuni, care ar putea avea un pret intre 44 si 49 de dolari pe unitate, si sa stranga aproximativ 1,58 miliarde de dolari la nivelul superior al pretului, conform unui dosar depus luni la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA. Birkenstock isi continua planurile de listare, in timp ce o revigorare a activitatii IPO dupa o seceta de doi ani se confrunta cu performante mixte post-debut ale unora dintre listarile de mare profil, inclusiv Arm si Instacart. ”Increderea investitorilor este inca foarte sensibila,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- Arm Holdings, proiectantul de cipuri controlat de SoftBank, a crescut joi cu aproape 25% in prima lor zi de tranzactionare, dupa ce a vandut actiuni la pretul de 51 de dolari bucata in oferta sa publica initiala, transmite CNBC, citat de news.ro.La deschidere, Arm a fost evaluat la aproape 60 de…

- Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanta si Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 „Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Intelegere semnat la Bucuresti, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Documentul a…

- Actiunile Qualcomm au crescut cu 3,2% la 109,55 dolari, in urma informatiei. Compania este proiectantul principal al cipurilor de modem, care conecteaza telefoanele la retelele de date mobile. Actiunile Apple au ramas stabile. Qualcomm, cu sediul in San Diego, California, a semnat anterior un acord…

- Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Compania sustinuta de SoftBank a fost…

- Grevele au perturbat cea mai mare parte a productiei pentru sezonul TV de toamna si au oprit munca la filme, in timp ce lucratorii se lupta pentru salarii in era streamingului, transmite Reuters. Producatorul de jucarii Hasbro a semnalat, de asemenea, joi, un impact al grevelor. Grevele ”ar putea avea…

- Weekend fabulos la box-office pentru Barbie, cel mai asteptat film al anului. Pelicula cu Margot Robbie si Ryan Gosling a avut incasari de 337 de milioane de dolari. Si-a zdrobit concurenta – drama istorica Oppenheimer. Rivalitatea dintre cele doua a fost aur pentru industria de cinema si a confirmat…

- Leul a avut o evoluție apreciativa fața de euro pe fondul menținerii unui apetit mai ridicat pentru risc și cu o zi inainte de listarea la Bursa de Valori a Hidroelectrica. Tendința ar putea continua și in zilele urmatoare iar media ar putea reveni sub 4,95 lei. Cursul monedei unice a scazut de la 4,9514…