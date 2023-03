Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anunțat ca va crește producția de muniție, asigurandu-se in același timp ca are suficiente piese de schimb și capacitați de reparații in industria sa de aparare, dupa un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relateaza The Guardian . In urma unei intalniri cu prim-ministrul leton Krisjanis…

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…

- Uniunea Europeana vrea sa pregateasc 30.000 de soldați ucraineni, dublu fața de obiectivul inițial, cu scopul de a ajuta Kievul sa faca fața invaziei ruse, a anunțat, miercuri, un responsabil european. Cei 27 au pus la punct anul trecut, in luna noiembrie, un program vizand pregatirea inițial a 15.000…

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament. Dupa citeva saptamini de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 de fabricatie germana si…

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.

- Germania va trimite Ucrainei cel puțin o companie de Leopard 2A6,. potrivit publicației germane Der Spiegel. Cancelarul german Olaf Scholz ar fi decis sa trimita tancuri Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari, precum Polonia, sa faca același lucru. Alți aliați, printre care și cei din Scandinavia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Danemarca a devenit cea mai recenta națiune care a anunțat un sprijin suplimentar pentru Kiev, urmand exemplele date anterior de Suedia, Marea Britanie și Estonia, relateaza Sky News . Masura va crește și mai mult presiunea asupra Germaniei, care deține licența de export pentru tancurile Leopard 2,…